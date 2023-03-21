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Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде

В Мерседес уже признали, что не смогут быстро исправить проблему.
Сегодня, 16:51
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что в новом W14 ему некомфортно, пишет Autosport.

По словам британца, новый болид Мерседеса имеет в себе некоторую черту, которая противоречит стилю вождения Льюиса. Однако пилот признал, что ему требуется преодолеть эту сложность.

"Нам сильно не хватает прижимной силы. Так что нужно ее добавить, особенно в задней части. Чем больше прижимной силы в задней части, тем она стабильнее, и тем увереннее я могу атаковать.

Но даже если мы это поменяем, у болида есть особенность, с которой я никогда не встречался. Ее не было у предыдущих машин. Из-за этого мне некомфортно. Значит, мне просто нужно потрудиться, чтобы изменить ситуацию", – сказал пилот Мерседеса после Гран-при Саудовской Аравии.

При этом Хэмилтон не стал называть, что именно мешает ему показывать свой уровень, однако признал, что за рулем W14 ему не хватает уверенности. Проблему, кстати, подтвердил и руководитель команды Тото Вольфф.

Напомним, что по результатам Гран-при Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон занял лишь пятое место, уступив даже партнеру Джорджу Расселлу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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