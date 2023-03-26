Каждый пилот выигрывал Гран-при на свой 101-й подиум, у Алонсо 100 подиумов

Следующий подиум для Нандо может стать победным.

На Гран-при Саудовской Аравии пилот Астон Мартина Фернандо Алонсо финишировал третьим. После некоторых разбирательств насчет его штрафа, испанец сохранил за собой подиум, который стал для него 100-м в карьере.

Он стал лишь шестым гонщиком в истории Формулы 1, который смог преодолеть эту планку.

Но что более интересно, все его предшественники выигрывали гонку на свой 101-й подиум, сообщает F1 Statsguru.

Это удалось сделать Алену Просту (1993 год), Михаэлю Шумахеру (2002), Льюису Хэмилтону (2016), Себастьяну Феттелю (2018) и Кими Райкконену (2018).

Таким образом можно предположить, что следующее появление Алонсо на подиуме будет связано с его победой.

Следующая гонка пройдет в Австралии, 2 апреля. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всего чемпионата 2023 года.