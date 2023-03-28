Феррари готовит серьезные оновления болида к Гран-при Эмилии-Романьи

Пора уже Скудерии включаться в борьбу.

Модифицированный болид Феррари SF-23 впервые появится лишь на трассе в Имоле, пишет Motorsport.

Скудерия намерена сильно улучшить болид к итальянскому этапу Формулы-1, обновления будут включать новые днище, заднюю подвеску и боковые понтоны.

Отдельно отмечается, что Феррари откажется от своих узнаваемых боковых понтонов, но и копировать идеи Ред Булл команда не планирует.

Ранее Феррари собиралась обновить болид к Гран-при Азербайждана, но производство деталей заняло больше времени, чем ожидалось.

Интересно, что к этапе в Имоле привести обновления планирует также и Мерседес, об этом ранее говорил Джордж Расселл.