Феррари готовит серьезные оновления болида к Гран-при Эмилии-Романьи
Пора уже Скудерии включаться в борьбу.
Модифицированный болид Феррари SF-23 впервые появится лишь на трассе в Имоле, пишет Motorsport.
Скудерия намерена сильно улучшить болид к итальянскому этапу Формулы-1, обновления будут включать новые днище, заднюю подвеску и боковые понтоны.
Отдельно отмечается, что Феррари откажется от своих узнаваемых боковых понтонов, но и копировать идеи Ред Булл команда не планирует.
Ранее Феррари собиралась обновить болид к Гран-при Азербайждана, но производство деталей заняло больше времени, чем ожидалось.
Интересно, что к этапе в Имоле привести обновления планирует также и Мерседес, об этом ранее говорил Джордж Расселл.