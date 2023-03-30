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"Не стоит ждать чудес": Леклер "обнадежил" фанатов Феррари перед Гран-при Австралии

Шарль сразу предупредил, что в нынешнем состоянии Скудерия не будет бороться за победу.
Сегодня, 22:24
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

В прошлом сезоне Шарль Леклер в доминирующем стиле выиграл Гран-при Австралии: стартовав с поула, монегаск пролидировал все 58 кругов и привез Серхио Пересу, финишировавшему вторым, целых 20 секунд.

Однако это было год назад. В нынешней кампании Феррари и близко не похожа на себя прошлогодней давности. В связи с этим Леклер предупредил фанатов итальянской команды, чтобы те не завышали ожидания от этапа в Мельбурне.

"Это приятные воспоминания. Но сейчас мы должны сконцентрироваться на предстоящем Гран-при", - цитирует Шарля Motorsport.

"Мы прибыли на этап, находясь совсем не в такой ситуации, как год назад. Понятно, что сейчас у нас нет прежней скорости, но мы работаем, не жалея сил, чтобы вернуться на желаемый уровень. Прошлогодняя гонка принесла нам много радости, но я совершенно не думаю, что в этот раз стоит ждать каких-то чудес".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и краткой историей Гран-при Австралии, который состоится в воскресенье, 2 апреля. Начало заезда - 08:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Австралии Шарль Леклер

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