Новый формат уик-энда Ф1 дебютирует на Гран-при Азербайджана

Теперь за три дня гоночного этапа болельщики увидят сразу две квалификации и две гонки.

Формула 1 на своем официальном сайте подтвердила смену формата проведения гоночного уик-энда, во время которого будет проходить спринт. Нововведение дебютирует на Гран-при Азербайджана, который состоится в эти выходные.

Когда спринт только появился в Ф1, первоначальный формат предусматривал перенос стандартной квалификации на пятницу, по результатам которой определялся стартовый порядок спринта. А сам спринт, проводимый в субботу, определял стартовую решетку воскресной гонки.

Теперь же уик-энд со спринтом будет иметь другие последствия. В пятницу пройдут свободная практика и квалификация, которая определит стартовую решетку Гран-при. В субботу пройдет квалификация к спринту и сам спринт, результат которого не повлияет на стартовые позиции гонщиков.

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Квалификация спринта, получившая название "Sprint Shootout", будет проходить в три сегмента: 12 минут, 10 минут и 8 минут. Она же заменит вторую свободную практику.

Во время каждого сегмента пилоты будут использовать лишь один определенный тип резины: в первом и втором сегментах это будет мидиум, в третьем - софт. Начисление очков по результатам спринта останется неизменным.

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Напомним, что, помимо Баку, спринтерская гонка пройдет в Австрии, Бельгии, Катаре, США (Остин) и Бразилии.