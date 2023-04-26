iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Новый формат уик-энда Ф1 дебютирует на Гран-при Азербайджана

Теперь за три дня гоночного этапа болельщики увидят сразу две квалификации и две гонки.
Сегодня, 18:36
Гран-при Азербайджана / Getty Images
Гран-при Азербайджана / Getty Images

Формула 1 на своем официальном сайте подтвердила смену формата проведения гоночного уик-энда, во время которого будет проходить спринт. Нововведение дебютирует на Гран-при Азербайджана, который состоится в эти выходные.

Когда спринт только появился в Ф1, первоначальный формат предусматривал перенос стандартной квалификации на пятницу, по результатам которой  определялся стартовый порядок спринта. А сам спринт, проводимый в субботу, определял стартовую решетку воскресной гонки.

Теперь же уик-энд со спринтом будет иметь другие последствия. В пятницу пройдут свободная практика и квалификация, которая определит стартовую решетку Гран-при. В субботу пройдет квалификация к спринту и сам спринт, результат которого не повлияет на стартовые позиции гонщиков.

Источник: Getty Images

Квалификация спринта, получившая название "Sprint Shootout", будет проходить в три сегмента: 12 минут, 10 минут и 8 минут. Она же заменит вторую свободную практику.

Во время каждого сегмента пилоты будут использовать лишь один определенный тип резины: в первом и втором сегментах это будет мидиум, в третьем - софт. Начисление очков по результатам спринта останется неизменным.

Читай также: Пилот Формулы-1 отреагировал на слухи о том, что он встречается с известной певицей

Напомним, что, помимо Баку, спринтерская гонка пройдет в Австрии, Бельгии, Катаре, США (Остин) и Бразилии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Азербайджана

Статьи по теме

Гран-при Азербайджана-2023: расписание и результаты Гран-при Азербайджана-2023: расписание и результаты
Норрис оценил формат нового гоночного уик-энда Норрис оценил формат нового гоночного уик-энда
Команды Формулы-1 согласовали новый формат гоночного уик-энда со спринтом Команды Формулы-1 согласовали новый формат гоночного уик-энда со спринтом
Хорнер рассказал об особенном наказании Ферстаппена и Риккардо за аварию в Азербайджане-2018 Хорнер рассказал об особенном наказании Ферстаппена и Риккардо за аварию в Азербайджане-2018
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан играет с Бреселем, Аллен - с Джонсом
просмотров

Последние новости

НБА20:36
Победа Атланты над Бостоном нарушила планы по проведению концерта американской певицы
ММА20:27
Топовый боец UFC поддержал Диаза после драки с незнакомцем
Европа20:12
Бавария готова потратить рекордную сумму денег на нового нападающего
Формула 119:59
Франц Тост покинет Альфа Таури по завершении сезона
Европа19:50
Защитник Лестера подписал контракт с Атлетико
Формула 119:37
Гран-при Азербайджана-2023: расписание и результаты
Европа19:33
Воспитанник Шахтера, находившийся в лагере беженцев, нашел себе клуб в Исландии
Еврокубки19:11
Прометей - Тюрк Телеком: онлайн-трансляция полуфинала Еврокубка
Европа и мир19:10
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины играет с Эстонией
Теннис19:08
Леся Цуренко с легкостью разобралась с итальянской теннисткой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK