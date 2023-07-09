Боттас дисквалифицирован из квалификации Гран-при Великобритании

Валттери Боттас был дисквалифицирован после квалификации Гран-при Великобритании, а его результат был аннулирован, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Пилот Альфа Ромео остановился на трассе в конце первого сегмента квалификации. Как оказалось, в болиде 33-летнего финна закончилось топливо.

Он не смог предоставить для обязательной процедуры проверки один литр топлива, что привело к дисквалификации. В итоге он потеряет свою пятнадцатую позицию, а стартовать в гонке Валттери будет последним.

"Сегодняшние результаты очень разочаровывают, так как у нас действительно был реальный шанс попасть в ТОП-10", — сказал недовольный Боттас после квалификации. "Я начал терять мощность на последнем круге, а потом двигатель заглох".

Читай также: Ферстаппен попросил Норриса верить в прогресс МакЛарена

"Мы выяснили, что это была техническая проблема с топливом в машине, и уже работаем над ее решением, чтобы этого больше не повторилось. К сожалению, это означает, что мы будем стартовать в конце стартовой решетки, а не там, где мы заслуживали бы, учитывая наш темп".

Напомним, что Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 9 июля. Старт заезда запланирован на 17:00 по киевскому времени.