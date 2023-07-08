Ферстаппен попросил Норриса верить в прогресс МакЛарена

Макс Ферстаппен по итогам сезона-2023 с высокой долей вероятности завоюет свой третий титул чемпиона мира. Вряд ли 25-летний нидерландец мог рассчитывать на подобный успех еще четыре года назад во времена доминирования Мерседес.

Теперь же пока доминирует Ред Булл, у остальных команд слишком мало шансов на победу, что не может не огорчать таких молодых пилотов, как Ландо Норрис, который все еще ждет свою первую победу.

Контракт 23-летнего британца с МакЛарен рассчитан до 2026 года и пока что команда из Уокинга не претендует на победы. Но Ферстаппен посоветовал Норрису довериться родной команде, упомянув свой опыт с "быками".

"Если бы Ландо был за рулем болида, способного побеждать, он бы побеждал. Все очень просто", — цитирует Макса Autosport.

"Иногда вам нужно придерживаться процесса, верить в него. Люди могут сказать: "Да, мы в это верим". Но вам нужно по-настоящему верить в прогресс. Вы должны знать и видеть, что ваш коллектив создает команду-победителя. Я доверял нашему процессу".

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Стоит отметить, что ранее в этом году Ландо Норрис сказал, что он не собирается уходить из МакЛарена, хотя он так долго ждет свою первую победу, что ему не очень нравится.