Алонсо: Астон Мартину нужно перезагрузиться во время летнего перерыва

В субботу, 8 июля, в рамках квалификации Гран-при Великобритании Фернандо Алонсо установил лишь девятое время, отстав от поул-ситтера в лице Макса Ферстаппена на 0,939 с. Его напарник по команде Лэнс Стролл выбыл еще во втором сегменте, показав 12-й результат.

Это был худший квалификационный результат для Нандо в сезоне. По его мнению, Астон Мартин практически достиг своего максимума на трассе в Сильверстоуне, признавая, что у команды не было понятия, как можно было бы улучшить результат.

"Очевидно, что я никогда не буду доволен результату между 9-м и 12-м местами. Это была не самая сильная квалификация в нашем исполнении, но нам трудно понять, где мы можем добиться большего", - цитирует испанца Motorsport.

"Может быть, я бы нашел где-то 0,1 с или 0,15 с. Но на большее, чем восьмое место мы бы не смогли рассчитывать. Нам нужно продолжать работать. Так что нам нужно пройти через Будапешт и Спа, а затем перезагрузиться и посмотреть, где мы находимся".

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Напомним, что Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 9 июля. Начало заезда запланировано на 17:00 по киевскому времени.