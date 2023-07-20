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Автоспорт

Forbes оценил стоимость команд Формулы 1: Феррари опережает Мерседес, Уильямс на дне

Хоть где-то Скудерия занимает первое место.
Сегодня, 15:50
Шарль Леклер и Карлос Сайнс / Getty Images
Шарль Леклер и Карлос Сайнс / Getty Images

Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал рейтинг стоимости команд Формулы 1.

Так, самым дорогим коллективом "королевы автоспорта" является Феррари (3,9 миллиарда долларов), которая всего на 100 миллионов опережает Мерседес, идущий вторым.

Затем с заметным отставанием следуют Ред Булл (2,6 миллиарда) и МакЛарен (2,2 миллиарда).Самой дешевой командой считается Уильямс, который был оценен всего в 725 миллионов.

Рейтинг стоимости команд Формулы 1

  1. Феррари - 3,9 миллиарда долларов
  2. Мерседес - 3,8
  3. Ред Булл - 2,6
  4. МакЛарен - 2,2
  5. Альпин - 1,4
  6. Астон Мартин - 1,375
  7. Альфа Таури - 1,125
  8. Альфа Ромео - 0,9
  9. Хаас - 0,78
  10. Уильямс - 0,725

Стоит отметить, что средняя стоимость команд составляет 1,88 миллиарда. По сравнению с 2019 годом она выросла на 276%.

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Издание также отметило, что за последние несколько лет все коллективы Ф1 заметно подорожали: стоимость Скудерии возросла на 189%, а "серебряных стрел" - на 274%.

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