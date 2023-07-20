Forbes оценил стоимость команд Формулы 1: Феррари опережает Мерседес, Уильямс на дне

Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал рейтинг стоимости команд Формулы 1.

Так, самым дорогим коллективом "королевы автоспорта" является Феррари (3,9 миллиарда долларов), которая всего на 100 миллионов опережает Мерседес, идущий вторым.

Затем с заметным отставанием следуют Ред Булл (2,6 миллиарда) и МакЛарен (2,2 миллиарда).Самой дешевой командой считается Уильямс, который был оценен всего в 725 миллионов.

Рейтинг стоимости команд Формулы 1

Феррари - 3,9 миллиарда долларов Мерседес - 3,8 Ред Булл - 2,6 МакЛарен - 2,2 Альпин - 1,4 Астон Мартин - 1,375 Альфа Таури - 1,125 Альфа Ромео - 0,9 Хаас - 0,78 Уильямс - 0,725

Стоит отметить, что средняя стоимость команд составляет 1,88 миллиарда. По сравнению с 2019 годом она выросла на 276%.

Читай также: Укороченная колесная база и меньшее количество передач: подробности регламента Ф1 2026 года

Издание также отметило, что за последние несколько лет все коллективы Ф1 заметно подорожали: стоимость Скудерии возросла на 189%, а "серебряных стрел" - на 274%.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!