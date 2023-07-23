Вы заплатите за это: Ферстаппен ответил Норрису после разбитого трофея

Двукратный чемпион мира в шутку пригрозил британцу пойти к его начальнику, чтобы тот покрыл расходы на восстановление кубка.

Празднование призеров пошло не по плану, когда Ландо Норрис разбил кубок Макса Ферстаппена, пытаясь открыть шампанское.

Выступая на пресс-конференции после гонки, пилот МакЛарена в шутку возложил вину на нидерландца, заявив, что тот поставил трофей слишком близко к краю подиума.

"Да, надо было просто держать его. Думаю, он упал. Это не моя проблема, а его", - цитирует Ландо Planet F1.

В то же самое время камеры Sky F1 зафиксировали веселый обмен мнениями между двумя пилотами.

"Ты сказал, что это моя вина? Я даю тебе красную карточку", — пошутил Ферстаппен.

"Я пойду к Заку (Брауну, генеральному директору МакЛарен). У него наверняка есть лишние деньги для персонала в команде. Так что может потратить их на трофей".

Напомним, что победа Макса Ферстаппена позволила Ред Булл установить новый рекорд Формулы 1 по продолжительности серии побед.

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