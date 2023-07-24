Формула 1 продлила контракт на проведение Гран-при Венгрии

Венгерский этап на Хунгароринге останется в календаре "королевы автоспорта" до 2032 года.

Формула 1 на своем официальном сайте объявила, что Гран-при Венгрии останется в календаре до 2032 года.

Примечательно, что старое соглашение между сторонами было рассчитано до 2027 года.

BREAKING: The Hungarian Grand Prix is set to remain on the calendar until at least 2032!#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/8xiO9y5Ooc — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

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Новое соглашение последовало за объявлением о том, что в ближайшие годы Хунгароринг подвергнется значительному развитию и реконструкции, включая новое здание боксов команд и главную трибуну.

Расположенный всего в 20 км от исторического города Будапешта, знаменитый 4,38-километровый Хунгароринг является частью календаря "королевы автоспорта" с 1986 года.

Напомним, что недавно Формула 1 также продлила контракт на проведение Гран-при Австрии.

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