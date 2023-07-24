Ферстаппен получит новый кубок взамен того, что был разбит Норрисом

Нидерландец не останется без заслуженного целого трофея по итогам гонки на Хунгароринге.

Макс Ферстаппен получит новый кубок победителя Гран-при Венгрии после того, как Ландо Норрис разбил оригинальный трофей, сообщает Sky Sports.

Представитель Ред Булл во время празднования должен был буквально по кусочкам собирать свой кубок за победу в гонке на Хунгароринге.

Норрис, финишировавший вторым, открыл бутылку шампанского, ударив ее дном о подиум, где стоял кубок Ферстаппена. Это привело к тому, что трофей упал и разбился.

Позднее пилот МакЛаренав шутку заявил, что нидерландец сам виноват, после чего двукратный чемпион мира заявил, что пойдет к начальнику Ландо, чтобы тот возместил ущерб.

Но генеральный директор производителя трофеев Herendi Porcelanmanufaktura Zrt Аттила Симон заявил, что Ферстаппен получит новый трофей.

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