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Автоспорт

Эдди Джордан не сомневается в большом будущем Пиастри

У австралийца есть хорошие шансы попасть в Ред Булл.
Сегодня, 00:50
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Бывший владелец команды в Формуле-1 Эдди Джордан остался под большим впечатлением после выступления Оскара Пиастри.

Напомним, на Гран-при Венгрии пилот Макларен финишировал пятым, а до этого в Австрии четвертым.

Джордан считает, что Оскар обладает всеми качествами большой звезды автогонок, а также, возможно, в будущем сможет бросить вызов Максу.

"Надо осторожно рассуждать о том, где он окажется. Я считаю, что он обладает качествами большой звезды. Меня поражает этот молодой парень. Я бы наблюдал за ним как за одним из тех, кто бросит вызов Максу в будущем", – заявил Джордан.

Кроме того ирландец заявил, что будет неудивлен, если в будущем Пиастри окажется в Ред Булл. Этому может поспособствовать менеджер пилота Марк Уэббер, который ранее пилотировал за "быков".

"У Риккардо уже был шанс, а Ред Булл обычно смотрит не назад, а вперед. Если в Ред Булл произойдет перестановка, у Марка Уэббера есть этот парень, которого он привез из Австралии, и каким же откровением он стал", - цитирует Джордана talkSPORT.

Ранее, напомним, агент де Вриса рассказал, где нидерландец может продолжить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оскар Пиастри

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