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Автоспорт

Агент де Вриса рассказал, где пилот может продолжить карьеру

Нидерландец может вернуться за руль уже в этом году.
Сегодня, 19:24
Ник де Врис / Getty Images
Ник де Врис / Getty Images

Гийом Ле Гофф, представляющий интересы Ника де Вриса и Пьера Гасли рассказал, что нидерландец может возобновить гоночную карьеру уже в этом году.

Напомним, Альфа Таури решили заменить Ника после череды неудачных выступлений на Даниэля Риккардо.

При этом сам пилот не отчаивается и надеется, что вскоре сможет вновь вернутся в Формулу-1.  

Того же мнения и его агент, который признал, что к его клиенту сохраняется интерес со стороны многих команд.

"К Нику большой интерес. За последнюю неделю мне поступило достаточно много звонков. Речь о гонках на выносливость, Ле-Мане, GT, Формуле E, а также Формуле-1. Посмотрим", – цитирует Ле Гоффа Formule1.nl.

Ранее, напомним, Формула-1 поделилась интересной статистикой по поводу пит-стопов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ник Де Врис

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