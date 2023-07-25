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Автоспорт

Ред Булл имеет рекордное количество двухсекундных пит-стопов

Остальные команды сильно отстают по этому показателю.
Сегодня, 17:44
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Формула-1 поделилась в социальных сетях интересной статистикой по пит-стопам в серии.

На Гран-при Венгрии механики Ред Булл "переобули" болид Серхио Переса всего 1.98 секунд. Это был первый двухсекундный пит-стоп в текущем сезоне.

Тем не менее для "быков" такая скорость - не новинка. Команда из Милтон-Кинс имеет на своей счету 22 пит-стопа длительностью две секунды и меньше.

Для сравнения, вторым по этому показателю идет команда Уильямс, у которой лишь трижды смогла достичь таких результатов.

Еще по одному имеют Феррари и Макларен. То есть, Ред Булл имеет более чем в четыре раза больше быстрых пит-стопов, чем все остальные команды серии. 

Напомним, что Гран-при Венгрии останется в календаре Формулы-1 минимум до 2032 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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