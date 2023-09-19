iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Де Врис нашел для себя место в сезоне-2024

Нидерландец покидает Формулу-1.
Сегодня, 18:32
Ник де Врис / Getty Images
Ник де Врис / Getty Images

Ник Де Врис как минимум в следующем сезоне точно не будет выступать в Формуле-1, пишет Autosport.

Нидерландский пилот в ближайшее время может получить место за рулем гиперкара Тойота в чемпионате по гонакам на выносливость (WEC).

Ранее, напомним, Де Врис был резервным пилотом Тойота, и предполагалось, что он займет место основного в команде в будущем сезоне. И при этом он бы еще параллельно выступал в Формуле-Е.

Однако Ник разорвал контракт с командой, чтобы попробовать свои силы в Формуле-1 в болиде Альфа Таури.

Несмотря на это Тойота все равно готова предложить ему место Хосе-Марии Лопеса. Таким образом Де Врис станет напарником Камуи Кобаяси и Майка Конвея.

Ранее также сообщалось, когда Альфа Таури может объявить список пилотов на будущий сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ник Де Врис

Статьи по теме

Де Врис может вернуться в кокпит Ред Булл Де Врис может вернуться в кокпит Ред Булл
Формула 1 2023 - итоги первой части сезона: очередная доминация, провал Феррари и неожиданные сюрпризы Формула 1 2023 - итоги первой части сезона: очередная доминация, провал Феррари и неожиданные сюрпризы
Агент де Вриса рассказал, где пилот может продолжить карьеру Агент де Вриса рассказал, где пилот может продолжить карьеру
Хэмилтон раскритиковал Ред Булл за увольнение де Вриса Хэмилтон раскритиковал Ред Булл за увольнение де Вриса
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа19:09
Английский топ-клуб заинтересован в лидере соперника Шахтера по Лиге чемпионов
Европа18:52
Хавбек Ливерпуля - о победе на ЧМ-2022: Мы играли с лучшим в мире и выиграли вместе с ним
Автоспорт18:32
Де Врис нашел для себя место в сезоне-2024
ММА18:25
Кормье потребовал провести третий бой межу Грассо и Шевченко
Европа18:14
Амрабат все еще далек от дебюта за МЮ
Европа17:54
Манчестер Юнайтед хотел этим летом подписать экс-хавбека Барселоны
Европа17:51
Наставник Бенфики: Трубин будет играть, он - первый выбор в воротах
ММА17:26
Экс-чемпион UFC был приглашенной звездой миланского дерби
Лига Чемпионов17:22
Ультрас швейцарского топ-клуба жестко раскритиковали соперников по группе Лиги чемпионов
Европа17:10
Коваленко получит нового тренера в Эмполи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK