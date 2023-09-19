Де Врис нашел для себя место в сезоне-2024

Ник Де Врис как минимум в следующем сезоне точно не будет выступать в Формуле-1, пишет Autosport.

Нидерландский пилот в ближайшее время может получить место за рулем гиперкара Тойота в чемпионате по гонакам на выносливость (WEC).

Ранее, напомним, Де Врис был резервным пилотом Тойота, и предполагалось, что он займет место основного в команде в будущем сезоне. И при этом он бы еще параллельно выступал в Формуле-Е.

Однако Ник разорвал контракт с командой, чтобы попробовать свои силы в Формуле-1 в болиде Альфа Таури.

Несмотря на это Тойота все равно готова предложить ему место Хосе-Марии Лопеса. Таким образом Де Врис станет напарником Камуи Кобаяси и Майка Конвея.

Ранее также сообщалось, когда Альфа Таури может объявить список пилотов на будущий сезон.

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