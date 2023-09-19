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Альфа Таури объявит пилотов на следующий сезон на Гран-при Японии

Скорее всего, Цунода и Риккардо сохранят свои места.
Сегодня, 15:07
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Альфа Таури может объявить своих пилотов на сезон-2024 на Гран-при Японии, утверждает итальянский Motorsport.

Издание считает, что команда не станет менять состав, Юки Цунода и Даниэль Риккардо останутся на своих местах.

При этом есть еще Лиам Лоусон, для которого гонка в Сузуке может стать последним шансом доказать свои навыки Альфа Таури.

Однако, можно предположить, что хорошее выступление новозеландца может обеспечить ему место на стартовой решетке в составе другого коллектива.

Ранее, напомним, Ландо Норрис рассказал об обновленном болиде Макларен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Таури

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