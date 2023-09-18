Норрис: Обновленный болид стал быстрее, но у него те же проблемы

Британцу понравилась новая версия машины, но МакЛарену еще есть над чем работать.

На этап в Сингапур МакЛарен привез пакет обновлений болида, который позволил Ландо Норрису финишировать вторым, а Оскару Пиастри подняться с 17-го на седьмое место.

По словам Норриса, машина действительно стала быстрее, но у нее остались прежние проблемы.

"Он сделал все, что должен был сделать", — сказал Норрис о пакете обновлений. "Уже с первой практики все работало очень хорошо, как и в Австрии, когда мы все прикручивали", - цитирует пилота Motorsport.

"Он сделал то, что мы ожидали, работал так, как ожидалось, и с первых запусков все было очень хорошо. Так что я думаю, что это очень положительный момент".

"Но сравнивать Монцу и Сингапур очень сложно. Мы все еще жалуемся на те же проблемы, просто при этом мы ехали немного быстрее".

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В конце Гран-при Сингапура Ландо Норрис сумел защитить свое второе место от посягательств Джорджа Расселла, улетевшего в стену на последнем круге.

Победитель гонки Карлос Сайнс рассказал после заезда, как он и Норрис помогли друг другу финишировать на своих местах.

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