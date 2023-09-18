iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Норрис: Обновленный болид стал быстрее, но у него те же проблемы

Британцу понравилась новая версия машины, но МакЛарену еще есть над чем работать.
Вчера, 23:40
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

На этап в Сингапур МакЛарен привез пакет обновлений болида, который позволил Ландо Норрису финишировать вторым, а Оскару Пиастри подняться с 17-го на седьмое место.

По словам Норриса, машина действительно стала быстрее, но у нее остались прежние проблемы.

"Он сделал все, что должен был сделать", — сказал Норрис о пакете обновлений. "Уже с первой практики все работало очень хорошо, как и в Австрии, когда мы все прикручивали", - цитирует пилота Motorsport.

"Он сделал то, что мы ожидали, работал так, как ожидалось, и с первых запусков все было очень хорошо. Так что я думаю, что это очень положительный момент".

"Но сравнивать Монцу и Сингапур очень сложно. Мы все еще жалуемся на те же проблемы, просто при этом мы ехали немного быстрее".

Читай также: Руководитель Астон Мартина считает "хорошим признаком" аварию Стролла в Сингапуре

В конце Гран-при Сингапура Ландо Норрис сумел защитить свое второе место от посягательств Джорджа Расселла, улетевшего в стену на последнем круге.

Победитель гонки Карлос Сайнс рассказал после заезда, как он и Норрис помогли друг другу финишировать на своих местах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Гран-при Сингапура Ландо Норрис

Статьи по теме

Руководитель Астон Мартина считает "хорошим признаком" аварию Стролла в Сингапуре Руководитель Астон Мартина считает "хорошим признаком" аварию Стролла в Сингапуре
Сайнс - о помощи от Норриса: Хороший "Карландо" момент - купим друг другу по выпивке Сайнс - о помощи от Норриса: Хороший "Карландо" момент - купим друг другу по выпивке
Байндль уступила испанской теннисистке в первом раунде турнира в Китае Байндль уступила испанской теннисистке в первом раунде турнира в Китае
Костюк стартовала с победы на турнире в Мексике Костюк стартовала с победы на турнире в Мексике
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис01:03
Байндль уступила испанской теннисистке в первом раунде турнира в Китае
Теннис00:59
Костюк стартовала с победы на турнире в Мексике
Украина00:54
Буяльский: Ворскла ничем не удивила, просто мы немного не угадали ее состав
Европа00:40
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Украина00:23
Суркис: Очень тяжело далось решение отпустить Сидорчука
Европа00:04
Дуэт Довбика и Цыганкова помог Жироне победить на выезде Гранаду
Вчера, 23:40
Формула 123:40
Норрис: Обновленный болид стал быстрее, но у него те же проблемы
Европа23:10
Цыганков и Довбик отметились результативными действиями в матче с Гранадой
Бокс22:55
Вердикт чемпиона: Фьюри оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
НБА22:51
Игрок Бостона разозлился на организацию за попытку обменять его
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK