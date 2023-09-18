Руководитель Астон Мартина считает "хорошим признаком" аварию Стролла в Сингапуре

Лэнс Стролл не справился с управлением и попал в аварию во время квалификации Гран-при Сингапура. Из-за этого канадский пилот был вынужден пропустить воскресную гонку, которую выиграл Карлос Сайнс из Феррари.

Руководитель Астон Мартина Майк Крак решил по-особенному поддержать Стролла, заявив, что его авария стала "хорошим признаком".

"Это доказательство того, что он полностью отдает себя делу", - цитирует руководителя команды Motorsport.

"Это ответ всем, кто в нем сомневается: чтобы войти в тот поворот на такой скорости, нужна известная целеустремленность. И он доказал, что обладает ею".

"Лэнс очень силен. Он намного сильнее, чем думают люди. Видели, как он давал интервью после аварии? Я не испытываю никаких опасений, с этим парнем все в порядке".

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Несмотря на все заявления команды, что Лэнс Стролл ничем не уступает Фернандо Алонсо, после шестнадцати этапов сын владельца Астон Мартина уступает своему напарнику 123 очка.

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