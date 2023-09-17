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Сайнс - о помощи от Норриса: Хороший "Карландо" момент - купим друг другу по выпивке

Испанский пилот Феррари рассказал о том, как его помощь другу помогла ему самому победить в гонке.
Вчера, 22:41
Карлос Сайнс и Ландо Норрис / Getty Images
Карлос Сайнс и Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс сумел реализовать поул квалификации, победив на Гран-при Сингапура.

В конце заезда у него и Ландо Норриса из МакЛарен, который шел вторым, возникли проблемы - они были на старых шинах и их очень быстро догоняли Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон на более свежей резине.

Однако пилоты Мерседес не смогли воспользоваться своим преимуществом. Сайнс специально замедлил темп, что позволило Норрису использовать ДРС во время обороны от атак Расселла.

В итоге Джордж закончил гонку в барьере, а Карлос и Ландо сохранили свои лидерские позиции.

"Этот небольшой дополнительный стресс в конце гонки мне не был нужен и я не хотел его. Но победы никогда не даются легко", - цитирует испанца официальный сайт Формулы 1.

"Я более-менее знал свой темп относительно Ландо, и я знал, как сложно здесь обгонять. Я знал, что он на харде, и знал, что если Джордж и Льюис обгонят его, мне, скорее всего, тоже конец. Поэтому мне было нужно, чтобы он продержался как можно дольше".

"Я немного сбавил скорость, чтобы дать ему ДРС в седьмом повороте, чтобы сдержать их и держать гонку под контролем. Это было нелегко, поскольку вы подвергаете себя риску и не можете допускать ошибок. Но это была моя стратегия, и она сработала, и я рад, что она сработала".

Источник: Getty Images

"Я думаю, нам следует купить друг другу по выпивке. Дав ему ДРС, я сохранил его второе место, а благодаря тому, что он так хорошо защищался от Расселла, он помог мне финишировать первым".

"Это были хорошие моменты "Карландо" (Карлос+Ландо), и, честно говоря, было приятно подняться с ним на подиум. У нас прекрасные отношения, и было также приятно видеть там ребят из Макларен и Феррари - это была хорошая история".

Ранее Макс Фестаппен прокомментировал свою прервавшуюся рекордную серию побед.

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