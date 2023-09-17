Сайнс умнейшим пилотированием выиграл Гран-при Сингапура

Испанец не допускал ошибок, благодаря чему завоевал заслуженную победу - первую для Феррари в этом сезоне.

В воскресенье, 17 сентября, состоялся шестнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Сингапура.

Карлос Сайнс из Феррари, завоевав поул в квалификации, реализовал свое преимущество, превратив его в победу, которая стала для него и его команды первой в этом году.

На втором месте финишировал пилот МакЛарена Ландо Норрис, которому вновь немного не хватило для дебютной победы в Ф1. Третье место буквально досталось Льюису Хэмилтону (Мерседес), который поднялся на подиум за счет аварии Джорджа Расселла на последнем круге.

Старт гонки получился просто идеальным для Феррари и особенно для Шарля Леклера, который стартовал лучше Расселла и вырвался на второе место.

Тоже здорово стартовал и Хэмилтон, который во все том же первом повороте обошел Норриса и боролся с напарником. В результате борьбы 7-кратный чемпион мира был вынужден срезать поворот, вернувшись на трассу впереди обоих.

После жалоб Норриса сэр Льюис вернул позицию и ему, и Расселлу, чтобы не получить штраф.

Плохо гонка началась для Юки Цуноды. В Монце пилот Альфа Таури заглох на прогревочном круге, а здесь он сумел проехать аж один круг, после чего заехал в "карман" и сошел с дистанции.

Таким образом вся команда переключилась на работу с Лиамом Лоусоном, который в дальнейшем ее не подвел.

На 20-м круге Логан Сарджент в очередной раз доказал, что дело Николаса Латифи живет: американец ошибся при входе в поворот и въехал в барьер, сломав себе переднее антикрыло, которое застряло под болидом.

Кое-как он доехал до боксов, где ему исправили все, что он натворил, а на трассе появилась машина безопасности.

На пит-стопы поехали все, кроме Макса Ферстаппена, Серхио Переса и Валттери Боттаса, которые за счет этого отыграли множество позиций.

Феррари и Мерседес решили провести двойной пит-стоп, что в итоге сильно помешало Шарль Леклеру. Механики его обслужили, но они не могли выпустить его, так как по пит-лейн ехали другие машины, а штраф за опасный выпуск никто не хотел получать.

Еще и Хэмилтон встал перед ним, дожидаясь, когда поменяют резину на болиде Расселла. Таким образом Леклер пропустил вперед не только пилотов Ред Булл, но и Расселла с Норрисом.

А после рестарта он слишком самонадеянно пошел на Норриса и Переса, которые боролись друг с другом. Монегаску пришлось перетормаживать и уводить болид в сторону, чем и воспользовался Хэмилтон.

Вскоре у обоих "быков" начала сдавать резина и они начали проваливаться вниз. Впереди сформировалась плотная группа Сайнс-Расселл-Норрис-Хэмилтон.

После экватора гонки Ред Булл все же позвали своих пилотов на пит-стопы, после которых Ферстаппен вернулся на трассу 15-м, а Перес - 17-м.

А спустя пару кругов все фанаты австрийской команды (да и, наверное, все в самом Ред Булл) проклинали Эстебана Окона.

Француз в свой 27 день рождения остановился прямо на трассе из-за проблем с коробкой передач. В гонке был объявлен режим виртуальной машины безопасности.

В Мерседес решили рискнуть и поменять Расселлу и Хэмилтону хард на мидиум. Сайнс, Норрис и Леклер остались на трассе.

И это был явно не день Шарля, который стал первой и, как оказалось, единственной жертвой "серебряных стрел". Немецкие болиды на свежих шинах неслись по треку, отыгрывая по 2 секунды с круга - и это за 17 кругов до финиша.

Что было дальше, не сложно догадаться: Джордж и Льюис поочередно прошли пилота Феррари, который начал отваливаться от лидирующей группы (к финишу он отстанет от нее практически на 20 секунд).

Самое интересное оставалось на последние 10 кругов. Мерседес отыграли все отставание от Сайнса и Норриса. Ландо в свою очередь здорово прессинговал Карлоса, который попросил команду сообщать ему отрыв от соперника на каждом круге.

Чем ближе был финиш, тем больше казалось, что, как минимум, Расселл пройдет и Норриса, и Сайнса, у которых была очень старая резина (вскоре испанец скажет своему инженеру, что передние шины закончились).

Сайнс позволил Норрису быть в пределах одной секунды. Карлоса предупредили, что Ландо достаточно близко едет к нему, на что испанец ответил, что в этом и весь смысл.

Таким образом пилот Феррари дал своему бывшему напарнику по команде возможность пользоваться ДРС при обороне от Расселла.

Тем самым Сайнс отвел всю опасность от себя и перенес борьбу назад на Норриса и Расселла (если бы Джордж прошел Ландо, то Карлос вряд ли бы смог удержать оппонента).

Развязка противостояния случилась на последнем круге. На торможении Норрис задним правым колесом задел стену. Расселл повторил этот же "маневр". Но вот только в отличие от соперника, его контакт со стеной был фатальным.

Расселл потерял управление и улетел в барьер перед собой: Сайнс и Норрис больше не боялись за свои позиции, а Хэмилтон подобрал за напарником трете место.

В итоге Карлос Сайнс спокойно довез болид до конца и пересек финишную черту, выиграв Гран-при Сингапура и прервав победную серию Макса Ферстаппена. Испанец также был признан гонщиком дня.

После финиша объятия Сайнса с Леклером были менее теплыми, чем объятия с Норрисом - два друга вновь разделили подиум.

Вместе с ними на правах старшего оказался Хэмилтон, который к тому же забрал дополнительный балл за самый быстрый круг.

Стоит отметить, что Леклер к финишу настолько замедлился, что его едва не настиг Ферстаппен. Отличную гонку провел Пьер Гасли, финишировавший шестым. Лиам Лоусон сумел остаться в очковой зоне и добыть для команды два балла.

Разочаровал в этот день Фернандо Алонсо, который сначала получил штраф за пересечении линии въезда на пит-лейн, после чего допустил ошибку на торможении и заехал в "карман". В итоге испанец приехал последним.

Итоговая классификация

Уже через неделю состоится Гран-при Японии, где Юки Цунода на домашнем этапе все-таки должен будет проехать больше одного круга. А Ред Булл при определенных обстоятельствах могут досрочно завоевать Кубок конструкторов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!