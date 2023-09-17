Ферстаппен - о прерванной серии: Я знал, что однажды этот день настанет

Нидерландец достаточно спокойно отреагировал на то, что его рекордная серия сразу же прервалась.

Гран-при Сингапура завершился дебютной в этом сезоне победой Карлоса Сайнса и Феррари.

Тем самым прервалась рекордная победная серия Макса Ферстаппена, который до этого выиграл десять гонок подряд.

Но нидерландец, который скоро станет трехкратным чемпионом мира, не сильно расстроился произошедшему.

"Возможно, это был худший сценарий", - сказал Ферстаппен о ситуации с машиной безопасности. "Это было совершенно неподходящее время для выезда", - цитирует Макса ESPN.

"Я знал, что этот день настанет, так что для меня это абсолютно нормально", - добавил он об окончании победной серии.

"Все должно быть идеально. Все всегда говорят: "Ах, посмотрите, как они доминируют, посмотрите, как это легко". Но это нелегко. В этот уик-энд мы не смогли все сделать правильно, в результате чего оказались в положении отстающих и не смогли победить".

Напомним, что Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, имея в активе 374 очка.

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