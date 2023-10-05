Владелец Астон Мартина высказался против создания новой команды в Формуле 1

Лоуренс Стролл считает, что "не нужно чинить то, что не сломано".

Владелец Астон Мартин Лоуренс Стролл "твердо верит", что Формула 1 должна оставаться чемпионатом, состоящим из десяти команд.

Такое заявление Стролла вышло на фоне недавнего одобрения ФИА заявки Андретти-Кадиллак на создание новой, одиннадцатой команды "королевы автоспорта".

"Я думаю, что в настоящее время в Формуле 1 бизнес в огне - спорт никогда не был в лучшем положении. И я считаю, что если он не сломан, вам не нужно его чинить", — цитирует Стролла Sky Sports.

"Так что, я твердо верю, что сейчас с десятью командами все работает очень хорошо, и считаю, что так и должно оставаться".

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Ранее стало известно, что Лоуренс Стролл готов продать Астон Мартин из-за своего сына, Лэнса Стролла.

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