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ФИА отклонила запрос Альпин на увеличение мощности двигателя

Силовая установка действительно уступает конкурентам, но не существенно.
Сегодня, 19:49
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

ФИА и руководство Формулы-1 отклонило запрос Альпин по поводу увеличения мощности двигателя.

Команда жаловалась, что их силовая установка проигрывает установкам соперников примерно 30 л.с.

В результате анализа датчиков рктуящего момента федерация обнаружила, что двигатели Рено действительно утсупат конкурентам в мощности.

Однако разница оказалась лишь 15-20 л.с, а потому запрос Альпин был отклонен.

Интересно, что команда приняла решение ФИА спокойно, решив сосредоточиться на работе над новым двигателем на сезон-2026.

Ранее также сообщалось, что ФИА не будет наказывать Ред Булл за доминацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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