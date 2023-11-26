Пилот академии Заубер стал чемпионом Формулы-2

Тео Пуршер взял титул в третьем для себя сезоне.

Пилот АРТ Тео Пуршер стал чемпионом Формулы-2.

Для 20-летнего француза сезон-2023 был третьим полноценным сезоном в серии. В прошлом году Пуршер занял лишь второе место.

Зато сейчас Тео обошел всех главных конкурентов, включая пилота Мерседес Фредерика Вести.

Отметим, что Тео Пуршер - пилот академии Заубера, и он уже неоднократно участвовал в практиках в Формуле-1.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на нашем сайт

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