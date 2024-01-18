Коррупционный скандал в Сингапуре не приведет к отмене Гран-при

Местная власть уверена, что расследование о коррупции при участии промоутера гоночного этапа не повлияет на отношения с Формулой 1.

Недавний коррупционный скандал в Сингапуре не приведет к отмене гоночного этапа Формулы 1.

С таким заявлением выступило сингапурское государство в четверг, 18 января, сообщает Motorsport.

В Сингапуре вызвало общественный резонанс коррупционное расследование в отношении бывшего министра правительства и промоутера Гран-при Онг Бенг Сенга.

Министр транспорта Сингапура Субраманиам Исваран объявил о своей отставке после предъявления ему 27 обвинений в связи с взаимодействием с Бенг Сенгом, который владеет правами на организацию Гран-при Сингапура и является председателем промоутерской компании.

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Дело касается предполагаемых откатов, которые, по мнению Сингапурского бюро по расследованию коррупционной практики (CPIB), Исваран мог получить от Бенг Сенга.

Некоторые из них включают полеты на частном самолете Онга и билеты на Гран-при Сингапура, консультантом которого был Исваран.

Исваран отверг выдвинутые против него обвинения и выступил с заявлением, в котором ясно дал понять, что он полон решимости очистить свое имя. Бенг Сенгу не было предъявлено никаких обвинений.

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