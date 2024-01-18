Технический директор Мерседес подписал с командой новый контракт

Джеймс Эллисон вслед за Тото Вольффом продлил соглашение с "серебряными стрелами".

Технический директор Мерседес Джеймс Эллисон связал свое будущее с немецкой командой, подписав долгосрочный контракт, сообщает Motorsport.

И хотя точный срок действия нового соглашения не разглашается, 55-летний англичанин предположительно подписал контракт до конца 2026 года.

Эллисон вернулся на должность технического директора в прошлом году, когда он обменялся постами с Майком Эллиоттом, который в итоге покинул команду.

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Британец присоединился к Мерседес в 2017 году. За время его работы "серебряные стрелы" четыре раза выигрывали Кубок конструкторов.

Новость о новом контракте Джеймса Эллисона пришла после того, как руководитель Мерседес Тото Вольфа продлил сотрудничество с немецкой командой.

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