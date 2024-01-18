iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Технический директор Мерседес подписал с командой новый контракт

Джеймс Эллисон вслед за Тото Вольффом продлил соглашение с "серебряными стрелами".
Сегодня, 17:52
Джеймс Эллисон / Getty Images
Джеймс Эллисон / Getty Images

Технический директор Мерседес Джеймс Эллисон связал свое будущее с немецкой командой, подписав долгосрочный контракт, сообщает Motorsport.

И хотя точный срок действия нового соглашения не разглашается, 55-летний англичанин предположительно подписал контракт до конца 2026 года.

Эллисон вернулся на должность технического директора в прошлом году, когда он обменялся постами с Майком Эллиоттом, который в итоге покинул команду.

Читай также: В Порше не стали опровергать интерес к Формуле-1

Британец присоединился к Мерседес в 2017 году. За время его работы "серебряные стрелы" четыре раза выигрывали Кубок конструкторов.

Новость о новом контракте Джеймса Эллисона пришла после того, как руководитель Мерседес Тото Вольфа продлил сотрудничество с немецкой командой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Джеймс Эллисон

Статьи по теме

Формула 1. Болиды 2024 года: Макларен подтвердил дату презентации болида и показал новую ливрею Формула 1. Болиды 2024 года: Макларен подтвердил дату презентации болида и показал новую ливрею
Вольфф: Впервые за два года новый болид Мерседес ощущается настоящей машиной Вольфф: Впервые за два года новый болид Мерседес ощущается настоящей машиной
Рэтклифф в компании звезды Формулы 1 посетил матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Рэтклифф в компании звезды Формулы 1 посетил матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Мерседес и Уильямс продлили договор о поставках силовых установок Мерседес и Уильямс продлили договор о поставках силовых установок
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа21:12
Анчелотти не соврал: Лунин выйдет в старте Реала на матч кубка Испании против Атлетико
Киберспорт21:00
NaVi разбили команду своего экс-капитана россиянина, IKLA проиграли туркам на квалификации к "мажору"
Украина20:49
Экс-игрок Динамо, работавший в клубе российского блогера, подписал контракт с Рухом
НБА20:18
Матч всех звезд-2024: Яннис и ЛеБрон лидируют после третьего подсчета голосов
Теннис19:58
"Спасибо за визит": Федерер навестил Надаля в теннисной академии испанца
Европа19:33
Моуринью хотел бы возглавить другую итальянскую команду
Европа19:23
Клубы МЛС интересуются победителем АПЛ и Лиги чемпионов
НБА18:58
НБА перенесла вторую игру Голден Стэйт из-за смерти ассистента тренера
Европа18:51
Кубок Азии: Узбекистан разгромил Индию, Австралия обыграла Сирию
Европа18:35
Форварду Манчестер Юнайтед потребуется операция на бедре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK