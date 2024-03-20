Ферстаппен станет целью Астон Мартин, если команду приобретет саудовская нефтяная компания

А продажа британского коллектива Лоуренса Стролла очень даже возможна.

Борьба за власть в Ред Булл может привести к интересным последствиям. А развить их сможет продажа одной из команд Формулы 1.

Как сообщает Formu1a.uno, саудовская нефтяная компания Aramco может приобрести Астон Мартин.

В паддоке уже некоторое время циркулируют слухи о готовности нефтяной компании завладеть командой Ф1.

В ноябре 2023 года Лоуренс Стролл впервые продал миноритарную долю в команде. Предполагается, что это может быть первым признаком потенциальной продажи команды.

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В дополнение к этому, Aramco является надежным глобальным партнером Формулы 1 с 2020 года. А этой зимой компания стала титульным спонсором Астон Мартин.

В случае, если нефтяная компания приобретет Астон Мартин, то она также постарается переманить Макса Ферстаппена. При этом саудовцы также захотят заполучить инженера "быков" Эдриана Ньюи.

Ранее стало известно, что советник Ред Булл Гельмут Марко мог внести особенный пункт в контракт Макса Ферстаппена без ведома руководства команды и компании.

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