С президента ФИА сняли все обвинения по делу о влиянии на результаты Гран-при

С президента ФИА Мохаммеда Бен Сулайема были сняты все обвинения по делу о вмешательстве в результаты Гран-при Формулы 1 в прошлом году, сообщает Motorsport.

Департамент соблюдения требований ФИА изучал претензии, предъявленные Бен Сулайему осведомителем о двух отдельных инцидентах, произошедших в 2023 году.

Первое было связано с предположением, что он вмешался в решение стюардов отменить штраф, назначенный Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии.

Второй инцидент произошел на Гран-при Лас-Вегаса и сопровождался обвинениями в том, что Бен Сулайем настаивал на том, чтобы ФИА не одобряла сертификацию трассы для новейшего стадиона "королевы автоспорта".

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Однако после расследования, проведенного сотрудником ФИА по соблюдению нормативных требований и комитетом по этике из шести человек, было объявлено, что нет никаких доказательств того, что Бен Сулайем действовал ненадлежащим образом.

Расследование Федерации заняло 30 дней и включало допросы 11 свидетелей.

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