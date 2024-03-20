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Автоспорт

Сайнс вернется на Гран-при Австралии

Испанский пилот успешно восстановился.
Сегодня, 14:33
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Карлос Сайнс вернется на Гран-при Австралии, сообщает пресс-служба Феррари.

Напомним, испанец пропустил предыдущую гонку из-за воспаления аппендикса, его заменил Оливер Бермэн.

Изначально были сомнения, успеет ли Сайнс восстановиться, однако медицинские тесты подтвердили готовность пилота к гонке.

Это значит, что испанец займет свое место вместе с Шарлем Леклером, а Бермэн вернется в Формулу-2.

С расписанием Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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