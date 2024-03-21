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Алонсо: Я не позволю кому-то определять мою судьбу в Формуле 1

Двукратный чемпион мира сначала хочет определиться со своим будущим: стоит ли ему завершать карьеру или нет.
Вчера, 23:14
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Уход Льюиса Хэмилтона из Мерседес в Феррари и потенциальный уход Макса Ферстаппена из Ред Булл запустит цепную реакцию рынка пилотов перед стартом сезона-2025.

Одним из кандидатов на место в обеих командах считается Фернандо Алонсо. Однако испанец заявил, что для начала он хочет решить, стоит ли ему оставаться в Формуле 1 или нет.

"Я всегда был таким. Иногда мне помогало, иногда вредило быть хозяином своей судьбы", - цитирует Нандо Motorsport.

"Я выбирал, когда уйти из команды, когда присоединиться к команде, я выбирал, когда уйти из Ф1, и я выбирал, когда вернуться".

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"И теперь я выберу, что мне делать в следующем году. Я не буду следовать тому, кто диктует мою судьбу. Я сделаю это сам. Хорошо это или плохо, но я такой".

Ранее пилот РБ Даниэль Риккардо ответил на критику со стороны советника Ред Булл Гельмута Марко, который высказал недовольство результатами австралийца в первых двух гонках сезона.

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