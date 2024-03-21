"Не думаю ни о чем другом": Ферстаппен прокомментировал слухи о его уходе из Ред Булл

Как и ранее, нидерландского чемпиона мира все устраивает в его команде.

Пока болельщики размышляют над тем, где же продолжит свою карьеру Макс Ферстаппен, сам пилот Ред Булл ясно дал понять, что в австрийской команде его все устраивает.

Об этом трехкратный чемпион мира рассказал во время общения с прессой перед стартом гоночного уик-энда в Австралии.

"Я думаю, есть все основания быть счастливым, верно? Машина едет очень хорошо, в команде так много замечательных людей, которые постоянно стремятся к лучшим результатам. Поэтому для меня это то, на чем я сосредотачиваюсь", - цитирует Макса официальный сайт Формулы 1.

"Я сосредотачиваюсь на выступлениях, я счастлив, и когда я иду домой, я не думаю ни о чем другом, потому что там, где я нахожусь, тоже все в порядке. И это то место, где я хочу быть".

Читай также: Феррари ведет переговоры с главным творцом успеха Ред Булл

Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен станет целью одной из команд Формулы 1, если она все же будет продана саудовской нефтяной компании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!