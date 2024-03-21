iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Феррари ведет переговоры с главным творцом успеха Ред Булл

Эдриан Ньюи всегда хотел поработать с Хэмилтоном.
Сегодня, 13:32
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Феррари пытается переманить Эдриана Ньюи, утверждает Bild.

Немецкое издание сообщает, что Скудерия продвинулась в переговорах с гениальным инженером. Во многом это заслуга Льюиса Хэмилтона.

Ранее Ньюи неоднократно заявлял о своем желании поработать с Феррари, а также с британским пилотом. Теперь же итальянская конюшня может дать инженеру такой шанс.

Кроме того, на фоне слухов о возможно уходе и Макса Ферстаппена, появилась информация о наиболее вероятном его преемнике. Хорнер может вернуть Алекса Албона, что даст ему дополнительные баллы в глазах тайских владельцев компании.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель команды метит на должность исполнительного директора в Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Эдриан Ньюи

Статьи по теме

Гран-при Австралии: расписание и результаты Гран-при Австралии: расписание и результаты
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Чемпион мира Формулы 1 в составе Феррари выставил на продажу победный болид Чемпион мира Формулы 1 в составе Феррари выставил на продажу победный болид
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:46
NaVi начинают "мажор" с победы над The Mongolz
Украина14:35
Лидер второй украинской лиги подписал экс-игрока Арсенала
Киберспорт14:35
NaVi уничтожили Team Spirit в полуфинале квалификации DreamLeague
Евро-202414:33
Барселона хочет подписать африканского таланта, который был на просмотре в Челси
Европа13:59
Тренер Барселоны дисквалифицирован на два матча
Европа13:58
Трансферная цель Ювентуса и клубов АПЛ публично заявила о желании сменить клуб
Формула 113:32
Феррари ведет переговоры с главным творцом успеха Ред Булл
Европа13:32
Президент немецкого футбольного союза высказался о ситуации с контрактом Нагельсманна
Европа12:59
ПСЖ определил звезду Ливерпуля как приоритетную цель
Европа12:59
Ман Юнайтед нацелился на дуэт из Вулверхэмптона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK