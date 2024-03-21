Феррари ведет переговоры с главным творцом успеха Ред Булл

Эдриан Ньюи всегда хотел поработать с Хэмилтоном.

Феррари пытается переманить Эдриана Ньюи, утверждает Bild.

Немецкое издание сообщает, что Скудерия продвинулась в переговорах с гениальным инженером. Во многом это заслуга Льюиса Хэмилтона.

Ранее Ньюи неоднократно заявлял о своем желании поработать с Феррари, а также с британским пилотом. Теперь же итальянская конюшня может дать инженеру такой шанс.

Кроме того, на фоне слухов о возможно уходе и Макса Ферстаппена, появилась информация о наиболее вероятном его преемнике. Хорнер может вернуть Алекса Албона, что даст ему дополнительные баллы в глазах тайских владельцев компании.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель команды метит на должность исполнительного директора в Ред Булл.

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