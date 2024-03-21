Феррари ведет переговоры с главным творцом успеха Ред Булл
Феррари пытается переманить Эдриана Ньюи, утверждает Bild.
Немецкое издание сообщает, что Скудерия продвинулась в переговорах с гениальным инженером. Во многом это заслуга Льюиса Хэмилтона.
Ранее Ньюи неоднократно заявлял о своем желании поработать с Феррари, а также с британским пилотом. Теперь же итальянская конюшня может дать инженеру такой шанс.
Кроме того, на фоне слухов о возможно уходе и Макса Ферстаппена, появилась информация о наиболее вероятном его преемнике. Хорнер может вернуть Алекса Албона, что даст ему дополнительные баллы в глазах тайских владельцев компании.
Напомним, ранее стало известно, что руководитель команды метит на должность исполнительного директора в Ред Булл.
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