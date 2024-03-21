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Автоспорт

Хорнер намерен стать исполнительным директором Ред Булл

В компании происходит серьезнейшая борьба за власть.
Сегодня, 12:35
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Кристиан Хорнер намерен стать исполнительным директором Ред Булл, утверждает Bild.

Сообщается, что глава команды Формулы-1 хочет расширить свое влияние в компании благодаря поддержке владельца концерна Чалерма Ювидьи.

Потенциально Хорнер рассчитывает стать исполнительным директором всего концерна, заменив собой всех трех ключевых менеджеров - Минцлаффа, Вацлавика и Кирхмайера.

Потому, вероятно, и случился конфликт между британцем и Гельмутом Марко, похоже, в РБ действительно идет борьба за власть. Вероятно, даже недавние обвинения - тоже часть всего этого.

Также многие отмечают, что большую роль в этой истории отыгрывает отсутствие Дитриха Матешица. Если бы сооснователь Ред Булл был жив, Хорнер уже бы вылетел из компании.

Ранее также сообщалось, что супруга Тото Вольффа подала иск против ФИА.

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