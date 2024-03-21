Жена руководителя Мерседес подала уголовный иск против ФИА

Управляющий директор Академии Формулы 1 Сьюзи Вольфф подала уголовный иск против ФИА в связи с обвинениями, выдвинутыми против нее в конце прошлого года, сообщает Motorsport.

Вольфф подтвердила эту информацию, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

"Я могу подтвердить, что 4 марта я лично подала уголовный иск во французские суды в связи с заявлениями, сделанными обо мне ФИА в декабре прошлого года. До сих пор не было никакой прозрачности или подотчетности в отношении поведения ФИА и ее персонала в этом вопросе".

"Я чувствую, что как никогда важно встать, выявить неправомерное поведение и добиться того, чтобы люди были привлечены к ответственности. Хотя некоторые могут думать, что молчание освобождает их от ответственности, это не так".

Жена руководителя команды Мерседес Тото Вольффа, в декабре оказалась в центре скандала после того, как Федерация объявила, что расследует потенциальный конфликт интересов между супругами.

Это последовало за сообщением в СМИ о том, что между парой была передана конфиденциальная информация и что команды пожаловались в ФИА.

Но после огромной негативной реакции по этому поводу, в которой участвовали все девять конкурентов "серебряных стрел", заявивших, что они не жаловались в ФИА, руководящий орган быстро отступил - спустя 48 часов расследование было завершено.

Источник: Getty Images

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Этого было недостаточно, в частности, для Сьюзи Вольф, которая считала, что ФИА уже нанесла огромный репутационный ущерб.

Также была интрига относительно источника первоначального сообщения СМИ, которое в первую очередь спровоцировало действия ФИА , и исходило ли оно от самого руководящего органа.

Не получив публичных извинений со стороны ФИА за то, как она поступила с произошедшим, Сьюзи Вольф предприняла следующий шаг, обратившись во французские суды в попытке разобраться в высказанных обвинениях.

Напомним, что ранее с президента ФИА Мохаммеда Бен Сулайема были сняты все обвинения по делу о вмешательстве в результаты Гран-при прошлого сезона.

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