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Автоспорт

Риккардо: Мне не нужна критика со стороны, чтобы понять необходимость улучшения результатов

Австралиец получил небольшую порцию критики после не самого удачного старта сезона.
Сегодня, 21:40
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Сезон Формулы 1 2024 года начался для пилота РБ Даниэля Риккардо не лучшим образом.

На Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии "Медоед" финишировал 13-м и 16-м соответственно. Такие результаты австралийца вынудили советника Ред Булл Гельмута Марко немного надавить на гонщика, которому "скоро придется что-то придумывать".

Однако Риккардо и сам прекрасно понимает, что это явно не те результаты, на которые все рассчитывают.

На вопрос, раздражают ли комментарии Марко в преддверии его домашней гонки, Риккардо ответил: "Нет, это не раздражает. Я думаю, что это всегда было большой частью нашей работы", - цитирует Дэна Motorsport.

"Самая важная часть — это вождение, но большая часть — это общение с вами, ребята, и, очевидно, слушание того, что говорят. Когда дела идут хорошо, очевидно, что все говорят позитивно, а когда нет, они не говорят так позитивно. Так что это часть этого".

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"Чем больше я увлекаюсь спортом, тем больше я понимаю, что вернулся сюда, потому что верю, что могу это делать. Я верю, что принадлежу этому месту, и это действительно так".

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем возможном уходе из Ред Булл на фоне борьбы за власть внутри компании.

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