Формула-1 ввела новое правило из-за нарушений очереди на пит-лейн

Руководство серии надеется, что это поможет решить проблему с нетерпеливыми гонщиками.

Гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих ввел некоторые новые правила этикета на пит-лейне, чтобы избежать проблем с болидами, нарушающими очередь во время квалификации, сообщает Motorsport.

В последнее время возросло количество инцидентов, когда гонщики нарушали очередь выезда из-пит лейн.

Пилоты не хотят оставаться в "хвосте" очереди, потому что они рискуют не успеть проехать квалификационный круг. В связи с этим гонщики обгоняют соперников прямо на пит-лейн, где слишком мало места.

Стремясь избежать проблем, Виттих ввел несколько новых правил, которые должны внести дополнительную ясность в порядок выстраивания автомобилей.

Если в конце пит-лейна выстроилась очередь из машин, то правила ясны: пилоты должны выезжать в том порядке, в котором они прибыли на фаст-лейн (проезжая часть пит-лейна с ограничением скорости).

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Виттих заявил, что во время уик-энда в Монако пилот может заявить о своем праве на движение по фаст-лейну только в том случае, если его переднее колесо пересекло сплошную желтую линию.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех гоночных сессий этапа в Монако.

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