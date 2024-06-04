Расселл: Хорошо, что Хэмилтон решил уйти из Мерседес сейчас, а не раньше

Джордж готовится к тому, что немецкая команда начнет свой путь на вершину уже без семикратного чемпиона мира.

Льюис Хэмилтон покинет Мерседес по окончанию нынешнего сезона, чтобы в 2025 году присоединиться к Феррари.

Джордж Расселл считает, что для "серебряных стрел" это может сыграть в плюс, ведь немецкий коллектив сможет начать все практически с нуля.

"Это новый старт для команды. Так много людей здесь разделили успех с Льюисом, но перемены часто зажигают для всех новую искру. Это произошло с Льюисом и это же произойдет с нами в следующем году", - цитирует британца Daily Mail.

"Хорошо, что Льюис покидает нас сейчас, а не в 2021 году, когда всей команде было бы тяжело. Вы должны перенимать опыт и развиваться, и мы находимся в процессе строительства с нуля".

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Ранее появилась информация, что Мерседес определился с кандидатурой того, кто заменит Льюиса Хэмилтона за рулем болида.

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