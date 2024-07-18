Альпин заблокировал переход Окона к Уильямс

Пилот Альпин Эстебан Окон уже по ходу этого сезона мог оказаться в Уильямс, пишет Motorsport.

Британская команда действительно хотела взять француза на место Логана Сарджента, который все ещё не заработал ни одного очка.

Сделка была максимально близка после Гран-при Монако, где Окон заблокировал Гасли, после получил публичную взбучку от руководства.

Но по итоге в Альпин решили не усиливать конкурента, который и так наступает на пятки в Кубке конструкторов.

По итогу, Окон все равно покинет команду по завершении сезона, но продолжит карьеру, вероятней всего, в Хаас.

Ранее Хаас уже объявил об уходе Кевина Магнуссена.

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