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Альпин заблокировал переход Окона к Уильямс

Французы решили не усилять конкурента.
Сегодня, 18:42
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Пилот Альпин Эстебан Окон уже по ходу этого сезона мог оказаться в Уильямс, пишет Motorsport.

Британская команда действительно хотела взять француза на место Логана Сарджента, который все ещё не заработал ни одного очка.

Сделка была максимально близка после Гран-при Монако, где Окон заблокировал Гасли, после получил публичную взбучку от руководства.

Но по итоге в Альпин решили не усиливать конкурента, который и так наступает на пятки в Кубке конструкторов.

По итогу, Окон все равно покинет команду по завершении сезона, но продолжит карьеру, вероятней всего, в Хаас.

Ранее Хаас уже объявил об уходе Кевина Магнуссена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эстебан Окон

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