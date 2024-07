Хаас объявил о расставании с Магнуссеном после сезона-2024

Хаас на своем официальном сайте объявил о том, что Кевин Магнуссен покинет команду по завершению сезона-2024.

Контракт 31-летнего датчанинане будет продлен, поэтому он прекратит представлять американскую команду на стартовой решетке Формулы-1.

MoneyGram Haas F1 Team can confirm Kevin Magnussen will depart his race seat upon the conclusion of his current contract at the end of the 2024 FIA Formula 1 World Championship.



The team looks forward to working with Kevin for the remainder of the 2024 season in his racing… pic.twitter.com/Yr9jboT1Pb