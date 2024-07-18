Хаас объявил о расставании с Магнуссеном после сезона-2024

Хаас на своем официальном сайте объявил о том, что Кевин Магнуссен покинет команду по завершению сезона-2024.

Контракт 31-летнего датчанинане будет продлен, поэтому он прекратит представлять американскую команду на стартовой решетке Формулы-1.

MoneyGram Haas F1 Team can confirm Kevin Magnussen will depart his race seat upon the conclusion of his current contract at the end of the 2024 FIA Formula 1 World Championship.



The team looks forward to working with Kevin for the remainder of the 2024 season in his racing… pic.twitter.com/Yr9jboT1Pb — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 18, 2024

Читай также: Хаас продлил контракт с Феррари по поставкам силовых установок

"Я хотел бы выразить благодарность всем в команде Хаас — я горжусь тем, что последние несколько лет выступал за такую ​​замечательную команду", - сказал Кевин.

"Я пережил несколько прекрасных моментов с этой командой – воспоминания, которые я никогда не забуду. Хотя я с нетерпением жду следующей главы своей гоночной карьеры, я по-прежнему полностью сосредоточен на том, чтобы отдать все, что у меня есть, до конца 2024 года команде Хаас".

Кевин Магнуссен - самый опытный пилот в истории Хаас. Он выступал за команду с 2017 по 2020 года. Спустя один сезон он вернулся в Хаас. Нынешний сезон стал для него уже седьмым с американцами.

За это время он 135 раз вышел на старт, завоевал первый и пока что единственный поул в истории Хаас (Гран-при Бразилии-2022) и заработал 129 очков.

Согласно слухам из зарубежных СМИ, место Магнуссена в Хаас займет Эстебан Окон, который станет напарником Оливера Бермана в 2025 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!