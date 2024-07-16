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Автоспорт

Хаас продлил контракт с Феррари по поставкам силовых установок

Американская команда продолжит использовать моторы Скудерии.
Сегодня, 17:03
Хаас и Феррари / haasf1team.com
Хаас и Феррари / haasf1team.com

Команда Формулы-1 Хаас на своем официальном сайте объявила о продлении сотрудничества с Феррари.

Скудерия продолжит поставлять свои силовые установки американской команде вплоть до конца 2028 года.

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"Я очень рад продлить наши отношения со Скудерией Феррари до 2028 года. Как организация, мы участвовали в гонках только с силовыми агрегатами Феррари".

"Обеспечение этой стабильности, переходя к новому регламенту силовых установок, является ключевой частью нашего постоянного развития", - заявил руководитель Хаас Аяо Комацу.

Хаас использует моторы Феррари с момента своего дебюта в "королевских гонок", то есть, с 2016 года. За это время команда провела 178 Гран-при с итальянскими двигателями.

На данный момент Хаас занимает седьмое место в Кубке конструкторов, заработав 27 очков после двенадцати этапов сезона-2024.

Напомним, что на этой неделе пройдет гоночный уик-энд в Венгрии, который станет предпоследним перед традиционным летним перерывом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари хаас

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