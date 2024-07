Хаас продлил контракт с Феррари по поставкам силовых установок

Команда Формулы-1 Хаас на своем официальном сайте объявила о продлении сотрудничества с Феррари.

Скудерия продолжит поставлять свои силовые установки американской команде вплоть до конца 2028 года.

Utilizing Ferrari Power Units Through to 2028 🏁



We're delighted to confirm the extension of our long-running technical partnership with Scuderia Ferrari through to the completion of the 2028 FIA Formula 1 World Championship season.#HaasF1