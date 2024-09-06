Феррари пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена

Джнапьеро Ламбьязе мог бы поработать с Льюисом Хэмилтоном.

Феррари пыталась подписать гоночного инженера Ред Булл Джанпьеро Ламбьязе, утверждает formulapassion.

Скудерия настолько хотела заполучить гоночного инженера Макса Ферстаппена, что переговоры вел лично Фредерик Вассер.

При этом, несколько ранее в этом году британец переподписал контракт с "быками". А с Максом он и вовсе работает с 2016 года.

Потому Ламбьязе отверг предложение Феррари, которые рассматривали его в качестве гоночного инженера Хэмилтона.

В ближайшее время Скудерия либо попробует переманить кого-то из другой команды, либо же приставит к Льюису Риккардо Адами, который сейчас является гоночным инженером Карлоса Сайнса.

Ранее также сообщалось, что Феррари при необходимости может отозвать Бэрмена из Хаас.

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