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Автоспорт

Феррари может помешать Бермену гоняться в Баку за Хаас

Команда оставила за собой право отозвать пилота.
Сегодня, 15:18
Оливер Бермэн / Getty Images
Оливер Бермэн / Getty Images

Феррари при необходимости может помешать Оливеру Бермэну выступить за Хаас, пишет formu1a.uno.

Напомним, ранее сообщалось, что юинор Скудерии заменит Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана.

Однако, по инофрмации издания, итальянская команда оставила за собой право отозвать Бермэна, если он понадобится им самим.

Оливер - резервный пилот Феррари, и уже выступал за команду, подменяя Карлоса Сайнса.

А потому, в случае, если Скудерия потеряет одного из своих пилотов, то они могут отозвать Бермэна и посадить его в свой болид.

Также ранее сообщалось, что в Баку нас может ждать интересное объявление.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари хаас

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