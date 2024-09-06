Феррари может помешать Бермену гоняться в Баку за Хаас

Команда оставила за собой право отозвать пилота.

Феррари при необходимости может помешать Оливеру Бермэну выступить за Хаас, пишет formu1a.uno.

Напомним, ранее сообщалось, что юинор Скудерии заменит Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана.

Однако, по инофрмации издания, итальянская команда оставила за собой право отозвать Бермэна, если он понадобится им самим.

Оливер - резервный пилот Феррари, и уже выступал за команду, подменяя Карлоса Сайнса.

А потому, в случае, если Скудерия потеряет одного из своих пилотов, то они могут отозвать Бермэна и посадить его в свой болид.

Также ранее сообщалось, что в Баку нас может ждать интересное объявление.

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