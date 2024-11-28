Шумахер покинет Мерседес по окончании сезона-2024

Мерседес объявил, что Мик Шумахер покинет команду по окончании текущего сезона.

Напомним, что 25-летний пилот последние два года числился резервным пилотом немецкой команды, а до этого два сезона выступал за Хаас.

"Тяжело наблюдать за этими болидами и не сидеть в кокпите самому. Я хочу вновь на 100 процентов сосредоточиться на гонках. Я хочу полностью посвятить себя соревновательной стороне автоспорта", – признался Шумахер.

Отметим, что в текущем году Мик начал выступления в WEC за Альпин, в будущем сезоне пилот продолжит представлять французскую команду.

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