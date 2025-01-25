Ферстаппен купил яхту за 12 миллионов фунтов - ее длина 33 метра

Нидерландец ждал свой подарок два года.

Четырехкратный чемпион мира и пилот Ред Булл Макс Ферстаппен купил роскошную яхту - Mangusta GranSport 33.

Ферстаппен получил свою яхту, которую он заказал еще два года назад.

Читай также: Беллингем впервые сфотографирован со своей девушкой - она познакомилась с родителями

Макс забрал ее в итальянском портовом городе Виареджо в сопровождении своей девушки Келли Пике.

Нидерландец выбрал для названия яхты свой бренд: "Unleash the Lion" (Выпусти льва на волю - перевод).

Длина яхты 33 метра, на ней есть пять гостевых кают, фитнес-зал, пляжный клуб, обеденные зоны на открытом воздухе и в помещении.

Напомним, женщина впервые стала гоночным инженером команды Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!