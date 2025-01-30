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"Она просто ужасна": Чемпион мира заявил, что Формуле-1 пора изменить систему начисления очков

Жак Вильнев считает, что все пилоты должны получать очки.
Сегодня, 17:27
Жак Вильнев / Getty Images
Жак Вильнев / Getty Images

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев заявил, что Формуле-1 пора сменить систему начисления очков.

Напомним, что текущая система работает в серии с 2010 года. Вильнев считает, что уже давно пришло время ее сменить.

Бывший пилот уверен, что нужно, чтобы все пилоты получали очки, тогда будет мотивация бороться даже за последние позиции.

"Да, я бы изменил систему начисления очков в Формуле-1. Сейчас она просто ужасна. Она слишком старомодная. Победитель получает слишком много очков относительно других, при этом половина участников вообще не набирает очки по итогам гонки.

Какой должна быть система? Кто знает, но парень, занимающий последнее место в гонке, ну или каждый, кто квалифицировался на гонку, должен зарабатывать очки. Потому что тот гонщик, который провел 15 гонок, по очкам должен быть выше парня, который дважды финишировал последним.

Думаю, это больше походит на американскую систему, где важна каждая позиция, где за каждую позицию стоит бороться. Но да, для Формулы-1 это бы означало полную перестройку всей системы начисления очков", - приводит слова Вильнева racingnews365.

Ранее также Льюис Хэмилтон уже разбил новый болид Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жак Вильнев

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