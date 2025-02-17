Шумахер: Глядя на текущий состав участников Формулы-1, я не сомневаюсь, что я не хуже их

Пилот Альпин в WEC Мик Шумахер заявил, что не хуже нынешних пилотов Формулы-1.

Немец признался, что все еще хочет вернуться в "королеву автоспорта", и он точно не затерялся бы на фоне неыншних пилотов.

Также Шумахер рассказал, что у публики сложилось о нем неправильное мнение и виной тому тогдашние болиды Хаас.

"Я скажу, что Формула-1 всегда будет частью моей жизни. В одиннадцать лет я для себя решил, что хочу выступать в Формуле-1. И это остается моей целью, попадание в эту гоночную серию было мечтой всей жизни. И у меня по-прежнему есть шанс вернуться туда – я хочу доказать, что чего-то стою.

Смотря на текущий состав участников Формулы-1, я не сомневаюсь, что мог бы демонстрировать нужную скорость. Я не хуже них. И было бы здорово получить еще один шанс и доказать это. Поскольку я считаю, что у очень многих людей сложилось обо мне неверное представление.

Мою репутацию определили негативные комментарии публики – и обо мне сложилось впечатление гонщика, который постоянно попадает в аварии. И аварии действительно были, только вот люди не принимали во внимание тот факт, что болид Хаас того года был собран таким образом, что даже малейший контакт приводил к серьезным повреждениям корпуса, даже от обычного бокового удара. Болиды других команд после таких контактов спокойно ехали дальше. Я сам не говорил об этом в то время, потому что не хочет создавать конфликт с командой", - цитирует пилоат Speed Week.

Ранее также Карлос Сайнс высказался против ограничений раидопереговоров.

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