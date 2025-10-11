Формула-1, вероятно, продала права на трансляции в США

На Гран-при США могут объявить о продаже прав на трансляцию, пишет Motorsport.

Формула-1, по слухам, договорилась о продаже прав на гонки в США Apple.

Сделка оценивается в 140 млн долларов, что значительно больше тех денег, что платит ESPN.

На текущий момент стороны не решили, что делать с собственным сервисом Формулы-1 F1 TV, точнее то, как он будет сосуществовать с трансляциями Apple.

