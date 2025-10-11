Леклер: Я бы хотел, чтобы мы побеждали чаще

Пилот Феррари прокомментировал свое положение в команде.

По словам монегаска он счастлив выступать за свою любимую команду, и именно это мотивирует его вернуть Феррари победы.

Сейчас идут годы, когда я чувствую себя наилучшим образом. Я пока не думаю о завершении карьеры, и мне не кажется, что ее конец близок. Я все еще довольно молод, но ближайшие годы будут очень важны. Так же будет очень важно хорошо начать следующий сезон. Я благодарен за то, что выступаю за Феррари, команду, которую я всегда любил. Я бы хотел, чтобы мы побеждали чаще – но в остальном я очень счастлив. Это невероятно мотивирует меня изменить ситуацию и вернуть Феррари к победам. К сожалению, пока самые большие шаги впереди сделал Макларен

