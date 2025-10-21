iSport.ua
Дубнюк травмировалась перед стартом отбора на Евробаскет

Травма ставит под вопрос участие в квалификации Евробаскета-2027.
Сегодня, 10:16       Автор: Валентина Чорноштан
Дарья Дубнюк / Getty Images
Совсем скоро сборная Украины по женскому баскетболу начнёт квалификацию на Евробаскет-2027, однако лидер команды получила травму.

Разыгрывающая сборной Дарья Дубнюк травмировалась перед стартом отбора.

Отмечается, что у баскетболистки подозрение на травму крестообразной связки колена. Сможет ли Дубнюк участвовать в матчах сборной, определит дальнейшее обследование.

Напомним, что в предварительном отборе на Евробаскет-2025 Дубнюк выходила в стартовой пятёрке во всех шести матчах, набирая 6,8 очка, 3,2 подбора и 4,5 передачи.

Квалификация на Евробаскет-2027 начнётся 12 ноября.

